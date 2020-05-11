أمريكا خلال ٢٤ ساعة: 1600 وفاة و25 ألف إصابة بكورونا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إصابة مليون و300 ألف و696 شخصا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 26 ألفا و660 حالة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت الإحصائيات، إلى أن عدد حالات الوفاة زاد بـ1737 حالة لتصبح 78771 حالة في عموم البلاد.

وتمثل أرقام المراكز الأمريكية ما جرى تسجيله حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش) للتاسع من مايو الجاري، مقارنة بإحصائها قبل يوم.

وأكدت البيانات، أن الولايات المتحدة سجلت بين السبت والأحد خلال ٢٤ ساعة، أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد إصابات الفيروس في البلاد ارتفاعا بـ25621 إصابة جديدة.

وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في عموم الولايات المتحدة 130 ألفا و9541 حالة "كوفيد-19"، بما فيها 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.