السكة الحديد: حجز تذاكر العيد قبل السفر بـ24 ساعة.. و4 تذاكر لكل راكب

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استعداداتها النهائية لعيد الفطر المبارك، من خلال توفير مقاعد إضافية بالقطارات على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، وتجهيز نحو 40 قطارا إضافيا يتم الدفع بهما وقت الذروة، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، إضافة إلى تغيير نظام حجز تذاكر السفر هذا العام، بحيث يكون الحجز قبل السفر بنحو 24 ساعة بدلا من 14 يوما، ويرجع ذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.

وحددت هيئة السكك الحديدية، 4 محطات رئيسية يمكن للمسافرين التوجه إليها لحجز تذاكر القطارات التي ستتحرك خلال فترة العيد وهي محطات "مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر ومحطة مصر بالإسكندرية"، مشيرة إلى أنها تواصل الاستعدادات النهائية لتجهيز القطارات من خلال إجراءات الصيانات اللازمة، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي أعطال فنية تؤثر على حركة مسير القطارات في أثناء الرحلات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة بدأت بالفعل جميع استعداداتها النهائية لإستقبال عيد الفطر المبارك، وإن الهيئة وضعت إجراءات حازمة من خلال حجز التذاكر منها حجز التذاكر بموجب بطاقة الرقم القومي، بحيث يجرى تسجيل بياناتها في سجل لدى صراف التذاكر على شباك الحجز؛ لمنع تكرار الحجز أو تسرب التذاكر للسوق السوداء، بجانب تحديد حد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مشيرا إلى أنه سيجرى زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات؛ لمنع التكدسات والزحام داخل صالات المحطات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أن الهيئة تتابع عن كثب جميع ما يستجد عن فيروس كورونا والقرارات الجديدة التي تخص ساعات الحظر، لتنفيذها فورا، مشيرًا إلى أن الهيئة جاهزة لكافة السيناريوهات فيما يخص مواعيد قيام الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، حال تغيرت ساعات حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة السوق السوداء من خلال إحكام السيطرة على شبابيك التذاكر لمنع وجود سوق سوداء لبيع التذاكر، قائلا: "لن نسمح بتسريب التذاكر أو وجود سوق سوداء"، وأن هناك رقابة شديدة على منافذ بيع التذاكر بالمحطات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بالسكة الحديد، موضحا أن أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا مستمرة.