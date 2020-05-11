محافظ الشرقية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ278 حالة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من 164 حالة الأسبوع الماضي، لـ278 حالة.

وأكد غراب، استمرار رفع حاله الطوارئ والاستعداد لتقديم كل أوجه الخدمات الصحية والغذائية للمصابين، بمستشفيات العزل الطبي، والأسر الخاضعة لإجراءات العزل الطبي بمنازلهم.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للجنة العليا للصحة والوقاية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر مخاطبة وزيرة الصحة، لتدعيم مستشفى الحميات بالزقازيق، بجهاز أشعة مقطعية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، والحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وعدم السماح للمواطنين بدخول أي جهة حكومية، دون ارتداء الكمامة الواقية، وعدم الموافقة على منح الأطباء أي إجازات، وكذلك منع التنقل بين الأقسام والإدارات المختلفة بالقطاع الصحي.

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى استقبال مبنى العزل الطبي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بقريه شيبه التابعه لمدينة الزقازيق 90 حالة مصابة بالفيروس خفيفة الأعراض، منهم 33 من محافظة الشرقية، والباقي من محافظات أخرى، وتم عمل كل الفحوص الطبية اللازمة، وسحب العينات لهم، مضيفا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء، وصلت إلى 16 حالة، وأنه تم تخصيص دور كامل بمبنى العزل للمتعافين، لمباشرتهم قبل العودة لمنازلهم.