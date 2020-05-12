عالقون في قبرص اليونانية: "عايزين نرجع بلدنا"

«نفسنا نرجع بلدنا بأقصى سرعة.. سافرنا فى رحلة عمل قصيرة لقبرص وبتنا عالقين عاجزين عن العودة لقضاء الشهر الفضيل وسط أسرنا»، هكذا لخص مصريون عالقون فى قبرص حالهم بعد توقف حركة الطيران وعدم قدرتهم على العودة للوطن بأى طريقة.

محمد رمضان، أحد العالقين، يقول: «نحن 12 مصرياً جئنا إلى قبرص فى رحلة عمل لاستيراد تركيبات ألعاب مائية، وللأسف الفيزا الخاصة بنا انتهت منذ 7 أبريل، ومنذ شهر ونصف ونحن محبوسون فى البيت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وتواصلنا مع السفارة المصرية مراراً وتكراراً دون جدوى، وقمنا بتسجيل بياناتنا منذ شهر مارس الماضى، وكان المقرر عودتنا فى شهر أبريل الماضى، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن»، وطالب السلطات المصرية بسرعة التدخل لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف هشام بسيونى، 35 عاماً، أحد العالقين، أنه وصل إلى قبرص اليونانية فى 20 فبراير الماضى، ولم يتمكن من العودة، لافتاً إلى أن الأزمة تتلخص فى عدم معرفة المسئولين فى السفارة بموعد عودتنا إلى أرض الوطن.