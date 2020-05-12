اتحاد بنوك مصر: لن يسمح بدخول أي عميل للبنك دون كمامة من الأحد المقبل

أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه لن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، بدون ارتداء الكمامة، بدءً من الأحد المقبل.

وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور، مشددًا على أن ذلك يهدف للحفاظ على المواطنين والموظفين.

وأوضح الأتربي، أن أي فرع بنك يصاب فيه موظف، يتم إغلاق الفرع وتعقيمه، والكشف على كل المخالطين من الموظفين، وإجراء التحاليل اللازمة لهم.

وكشف الأتربي، عن عدد المصابين في كل البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن عدد موظفي البنوك 123 ألف موظف، وعدد الإصابات بفيروس كورونا، لا تتجاوز 100 إصابة.

وأشار الأتربي، إلى أن البنوك تعمل بنظام التناوب لموظفيها، بنسبة 50%، وأن هناك عدد كبير منهم يؤدي الأعمال من منزله، مشددًا على أن لجان البنك المركزي، تمر على البنوك من أجل التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.