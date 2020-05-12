علي جمعة: الشعور بالهدوء النفسي جزء من سعادة الدار الدنيا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن الله يريد لعباده أن يكونوا في هدوء نفسي، وفي أمن وأمان، مشيرًا إلى أن الشعور بالهدوء النفسي جزء من سعادة الدار الدنيا.

وأضاف "جمعة"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الهدوء النفسي نلمحه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تغضب، ولك الجنة"، لافتًا إلى أن "لا تغضب" لا تعني أن الإنسان يمنع ظاهرة الغضب، والتي هى إحدى الغرائز الإنسانية، وإنما المقصود ألا يصل بنا الغضب إلى إيذاء من حولنا.

وأشار إلى أنه يجب أن نراعي الصحة النفسية كما نراعي صحة أجسادنا، موضحًا أن الصحة النفسية قد لا يهتم بها بعض الناس لاعتقادهم أن الإنسان الذي يحتاج إلى مساعدة طبية في المجال النفسي، كأنه مختل في عقله، وهو أمر ليس صحيح، فالإنسان يحتاج إلى معونة وإرشاد.