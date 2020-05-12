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تنفيذ 784 حكم قضائي بأسوان.. وضبط 27 قضية تموينية

تنفيذ 784 حكم بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
02:51 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفذت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، 784 حكم قضائي متنوع.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان:" تم تنفيذ أحكام 4 جنايات، و160حكم حبس جزئي، و 19حكم حبس مستأنف، و420 أحكام غرامات، و182 أحكام مخالفات" .

كما تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 27  قضية تموينية بأسواق مراكز المحافظة.

وبحسب بيان رسمي، تنوعت بين" 3 قضايا سلع مهربة جمركيا، و6  قضايا مخالفات مخابز، و12  قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار" .