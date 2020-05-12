توريد 82 ألف طن قمح لصوامع الغربية

أعلن المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية عن توريد 82 ألف و525 طن و998 كيلو قمح حتي اليوم، بواقع 1688 طن و138 كيلو لشركة المطاحن، وللشركة المصرية 1611 طن و828 كيلو، والبنك 2551 طن و939 كيلو.

وأشار "عبدالجواد" إلى أن المساحةالمحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 101 ألف و 766 فدان.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد. يذكر أنه قدتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألف و703 فدان.