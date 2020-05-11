توزيع 29 ألف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم على أهالي الشرقية

أكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه في إطار خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، قامت المديرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر البسيطة والأكثر احتياجاً، خاصة دعم الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي تمثلت في تقديم 29 ألفا و224 كرتونة مواد غذائية و29 ألفا و25 كرتونة بسكويت و5 أطنان و700 كيلو جرام لحوم، و135 دجاجة و2000 شنطة حماية طبية و163ألف جنيه مساعدات مالية لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه خلال شهري أبريل ومايو 2020، قامت المديرية بتقديم مساعدات شملت:

• 18 ألفا و569 كرتونة مواد غذائية مقدمة من بنك الطعام المصري للعمالة اليومية المتضررة من فيروس كورونا

• 29025 كرتونة بسكويت تم توزيعهم على الإدارات الاجتماعية ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر الأقل دخلاً.

• 2000 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة حماية طبية مقدمة من مؤسسة مصر الخير للعمالة اليومية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

• 6000 كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم مقدمة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تم توزيعهم على العمالة اليومية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

• مساعدات مالية ومواد غذائية جافة ولحوم تم توزيعهم على الأسر المستحقة بمراكز الحسينية وأولاد صقر وديرب نجم وأبو حماد.

• 200 كرتونة مواد غذائية و135 دجاجة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر، بالإضافة إلى 1045 كرتونة مواد غذائية تم توزيعهم على عدد 19 إدارة اجتماعية.

• 329 كرتونة مواد غذائية تم توزيعهم على الأسر الخاضعة للعزل الصحي بمراكز منيا القمح وبلبيس وديرب نجم، بالإضافة إلى مستلزمات طبية ومطهرات مقدمة من مؤسسة صناع الخير بالاشتراك مع شركة we.

• 200 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الطبي بمركز أبو كبير.

• 411 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي بمراكز ديرب نجم وبلبيس وأبو كبير وأولاد صقر.

• 120 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي بمركزي بلبيس وأبو كبير.

• 150 عبوة غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي بمراكز بلبيس ومنيا القمح وأبو كبير.

• مساعدات مالية عاجلة للسيدات المتضررات من تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر مقدمة من مؤسسة التكافل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.