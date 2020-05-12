صحة الشرقية: ضبط 16 شخصا استغلوا أزمة كورونا للنصب على الأهالي

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، ضبط 16 شخصا، انتحلوا صفة عاملين بالصحة، واستغلوا أزمة كورونا للنصب على الأهالي، والاستيلاء على مبالغ مالية، مقابل منحهم كتيبات لطرق الوقاية من الفيروس.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، تلقي المديرية شكوى من المواطنين بمركز ومدينة أولاد صقر، تفيد بحصول أشخاص منتسبين للإدارة الصحية "على غير الحقيقة"، على مبالغ مالية، مقابل إعطاء المواطنين كتيبات بها معلومات توعوية وصحية، مجهولة المصدر.

وأضاف: جرى تشكيل لجنة من الإدارة الصحية بأولاد صقر برئاسة الدكتور محمد عبدالسلام مدير الإدارة، بالتنسيق مع مركز شرطة أولاد صقر، لفحص الشكوى بعزبة الأربعين "أبو المعاطي الجوهري" التابعة لمركز أولاد صقر.

وتبين نصب واحتيال 9 أشخاص على المواطنين بالقرية، إستغلالاً للظروف الراهنة، حيث يتم انتحالهم صفة العاملين بالإدارة الصحية بأولاد صقر، ويقوموا بالمرور على المنازل ويتم توزيع كتيبات ورقية، بمقابل مادي بهدف التربح، وتم إلقاء القبض عليهم، للعرض والتحقيق معهم، بمعرفة النيابة العامة، كما تم إلقاء القبض على 7 أشخاص آخرين،ـ لقيامهم بالاحتيال على المواطنين لذات السبب، ولكن بقرية أخرى.

وناشد المواطنين، بعدم التعامل مع أي أشخاص مجهولين دون إظهار تحقيق الشخصية، مضيفا أن الفرق الوقائية تقوم ببعض الأعمال الاحترازية في ظل الظروف الراهنة، مثل "التطهير، والتعقيم، ومتابعة المخالطين، وغيرها" ببعض المنازل، دون الحصول علي أي مقابل مادي، مقدما الشكر لفريق العمل بالإدارة الصحية بأولاد صقر، ورجال الشرطة، على المجهود المبذول لصالح المواطنين.