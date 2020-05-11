"رياضة الشرقية" تنفذ مسابقات أدبية وصالونات ثقافية "أون لاين"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وتقديمها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وقرارغلق مراكز الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للوصول إلى مختلف الفئات العمرية.

وفي هذا الإطار أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة عن قيام النادي الثقافي بالمديرية بالإعلان عن المسابقه الثقافية الإلكترونية بعنوان (فكر - جاوب - اكسب)، أون لاين خلال الفترة من 1 مايو وحتى 30 مايو 2020، وقيام الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع جمعية فتيان الكشافة بتنظيم دورة تدريبية إلكترونية بعنوان (الحماية من الأذى) للمسجلين بمراكز الشباب ممن تتراوح أعمارهم مابين 18 - 30 عام.

أضاف وكيل وزارة الشباب، أن قيام النادي الثقافي بإطلاق مبادرة ثقافية "أون لاين"، خلال شهر رمضان بعنوان (كل يوم فاكس)، يتم خلالها عمل مداخلات ثقافية مع الكتاب المبدعين والأبطال الرياضيين وخبراء المسرح والنقاد ومناقشتهم "أون لاين".

وأشار وكيل وزاره الشباب والرياضة، إلى أن النادي الثقافي خلال شهر رمضان سيقوم بتنفيذ خيام رمضانية وصالونات ثقافية وعرضها أون لاين على جروب الربط الإلكتروني للوزارة وصفحة المديريه تشمل مايلي.

• صالون ثقافي أون لاين بعنوان "كيف أظهر فيروس كورونا السمات الثقافية للمصريين" يوم 12 مايو 2020.

• صالون ثقافي أون لاين بعنوان "دور الأزمات في بناء وتكوين الشخصيه الوطنية" يوم 14 مايو

• 3 خيام رمضانية أون لاين تتضمن (قرآن كريم - ندوة دينية - إنشاد ديني - عزف فردي - غناء) أيام 16 و18 و23 مايو 2020.