علي جمعة: منطقة خليج السويس شهدت واقعة انشقاق البحر لموسى

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّ بني إسرائيل أتعبوا موسى –عليه السلام- حين حاول أن ينجيهم من ظلم فرعون، فكثير من بني إسرائيل رفضوا الرحيل من مصر، وكثير منهم تعلقوا بمصر.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّه في وقت الفتن أمرهم ربهم أن يجعلوا بيوتهم قبلة أي مُصلى، وهذا يُستدل به في مقاومة فيروس كورونا أن نجعل بيوتنا مساجد، كنوع من العزل المجتمعي لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا موسى، أن يسري ببني إسرائيل ليلا بعد رفض فرعون لرحيلهم من مصر، وكان هذا نهاية الجدل بين فرعون وموسى، تمثل في الإسراء ليلا، وأتبعهم فرعون وجنوده مشرقين عند جهة بحر القلزم "البحر الأحمر حاليا".

وأوضح أنّ الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى –عليه السلام- أنّهم لا يخافوا، وأنّ فرعون لن يستطيع اللحاق بهم، وموسى وهارون صدقوا بذلك، ولكن كثير من بني إسرائيل كانوا خائفين، وأتعبوا سيدنا موسى في النجاة بهم، لافتا إلى أنّ الراجح أنّ منطقة خليج السويس هي التي شهدت واقعة انشقاق البحر لسيدنا موسى، وغرق فرعون وجنوده.