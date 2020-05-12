الأطباء: 178 إصابة و10 وفيات بكورونا في صفوفنا حتى الآن

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، أنّ الفريق الطبي هو البطل الحقيقي، الذي لا زال يدفع الثمن دفاعا عن كل المصريين، مؤكدا أنّ عدد المصابين من الأطباء بفيروس كورونا، وصل إلى 178 طبيبا، والوفيات 10 أطباء حتى الآن.

وكانت نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة، باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي، ومن يزيد عمره على 50 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل (سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة) والسيدات الحوامل، والأمهات لأطفال أقل من 12 عاما، وبعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يتم عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

وأكدت نقابة الأطباء، دعم أسر حالات الوفاة بفيروس كورونا من الأطباء بـ100 ألف جنيه والمصاب بـ20 ألف جنيه، وذلك نظرا للجائحة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات وأحيانا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا.