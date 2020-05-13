7584 شكوى.. تعرف على أبرز مخالفات خرق إجراءات مواجهة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تلقت منذ 10 أبريل وحتى 7 مايو الحالي، نحو 7584 شكوى بشأن مخالفة خرق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، للوقاية من فيروس كورونا بمختلف المحافظات.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ هناك 307 شكاوى من المقاهي والكافيهات، وجرى التعامل معها على الفور بغلق وتشميع المقاهي المخالفة، وتحرير غرامة فورية وفق تعليمات رئيس الوزراء.

وأشار إلى تلقي 288 شكوى من الأسعار وجرى التعامل معها من قبل الأحياء والتموين، و101 شكوى تجمعات، وأكثر من 30 شكوى بشأن الأسواق عشوائية وخلافه، وجرى فضها على الفور وإغلاقها نهائيا.

وأشار إلى أنّ الوزارة تشدد حاليا على المحافظات، لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال لا يدخل مبنى ديوان عام الوزارة موظفا أو زائرا دون ارتداء الكمامة والقفاز، فضلا عن قياس درجة الحرارة على أبواب الوزارة بواسطة كاشف الحرارة.

وأكد أنّه جرى التأكيد على المحافظين بعدم السماح بعودة الأسواق العشوائية مرة أخرى، حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، والبحث عن بدائل وفتح أسواق حضارية تتبع إجراءات الأمن والسلامة.

ولفت إلى أنّ حجم التجاوزات والمخالفات تراجع في شهر رمضان بفضل المتابعة الدورية، والتزام قطاع كبير من المواطنين وخوفهم من الإجراءات الرادعة التي تطبقها أجهزة الدولة.