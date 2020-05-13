الحلقة 19 من مسلسل فرصة تانية.. صعوبة إثبات براءة "زياد"

محاولة إثبات براءة "زياد" أحمد مجدي، من تهمة قتل "ريهام" كان محور الحلقة 19 من مسلسل فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري.

تحاول "ملك" إثبات براءة "زياد" من تهمة القتل العمد "ريهام" أيتن عامر، وترفض صديقة "ريهام" مساعدتها والاعتراف أن الأخيرة كانت تعاني من مشاكل نفسية.

تتوالى أحداث المسلسل ويقرر "مدحت" دياب، تسليم نفسه للنيابة بتهمة حيازته للمخدرات، ولكن يحاول والده مساعدته.

ويحاول "إدوارد" سامح، التقرب من "صافي" حتى تكتشف زوجته ذلك وتحاول الحديث مع الأخيرة للابتعاد عنه.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.