كيف استعدت المدن الجامعية بالمنوفية لاستقبال العالقين بالخارج؟

1000 عالق من أبناء مصر في الخارج، تستعد المدن الجامعية التابعة لجامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات لاستقبالهم ضمن خطة الدولة لاستقبال العالقين من الخارج خلال فترة الحجر والمقدرة بمدة 14 يوما، حيث يتم العمل علي قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات داخل المدن الجامعية .

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، تفقد مدينة الأمل لمتابعة تجهيزاتها لاستقبال 550 من العائدين للوطن من الخارج لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحى وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى تجتاح دول العالم.

وقام رئيس الجامعة يرافقه المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة بتفقد غرف المدينة الجامعية وملحقاتها، والتأكد من مستوى النظافة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية، وتفقد أعمال الصيانة اللازمة بكافة الأدوار، وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لهم.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة عمليات التعقيم المستمرة بالمبنى وجميع وحداته، ومتابعة تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية، وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات ومحاليل تعقيم وتطهير، وتوفير الأدوية اللازمة للحالات الطارئة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب العدوى خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، موجها الشكر لفريق العمل بالمدن الجامعية لمجهوداتهم الكبيرة، ومؤكدا على أهمية تعاون الجميع لمواجهة هذه الأزمة والعبور منها إلى بر الأمان.

من جانبه، كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن استقبال المدن الجامعية التابعة لجامعة المنوفية الجامعة مدينة السادات بنحو 1000 شخص من العالقين .

وأضاف محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المحافظة ستتكفل بتوفير الطعام والشراب للعالقين خلال مدة 14 يوما داخل المدن الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز حراسة من قوات الشرطة .

الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، أكد على جاهزية المدن الجامعية بالجامعة لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك تنفيذاً لخطط القيادة السياسية لاستيعاب العائدين من الخارج خلال مدة الحجر الصحي المقررة، كما أكد "بيومي" أن جامعة السادات تسخر كافة إمكانياتها المتاحة تنفيذاً لخطط الدولة في محاصرة إنتشار هذا الفيروس الخطير المعروف باسم"كوفيد 19" أو "كورونا" .

وأوضح "رئيس الجامعة " بأن المدن الجامعية قد استعدت من جميع النواحي لإستقبال الوفود المقرر لها العودة لأرض الوطن ، والدخول لمرحلة الحجر الصحي بدءٱ من الخميس المقبل ، من حيث التعقيم اللازم ، ووسائل الراحة والأمان و كذلك الوسائل الترفيهية، كما أشاد "بيومي" بقررات الدولة وحلولها لعودة أبنائها العالقين من الخارج ، وكذلك الحفاظ على أساليب حصار انتشار المرض وكذلك عدم تحمل المواطنين تكاليف الحجر الصحي .