نائب: رئيس البرلمان يتابع حالة "فراج" بعد إصابتها بكورونا

قال الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وقيادات البرلمان، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للبرلمان، يتابعون باستمرار حالة الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، داعيا الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وأشاد حساسين، في بيان عنه اليوم، بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا داخل الجلسات العامة للبرلمان واجتماعات اللجان النوعية.

وأكد أنّ الأمانة العامة للبرلمان طبقت هذه المعايير طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بمهنية واحترافية رفيعة المستوى، حرصا على صحة قيادات وأعضاء مجلس النواب وجميع الوزراء والمسؤولين بالحكومة من المترددين على البرلمان، وقيادات واعضاء الأمانة العامة للبرلمان.