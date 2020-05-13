حبس "نصاب تسفير" استولى على 155 ألف جنيه من المواطنين بالغربية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتي بالضرورة حبس "نصاب تسفير" 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، والاستيلاء على 155 ألف جنيه من أموالهما بزعم التسفير للعمل بالخارج.

وكان ضباط فرع الإدارة بوسط الدلتا من مواطنين، مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية بالنصب والاحتيال عليهما، بزعم تسفير أحدهما لإحدى الدول الأجنبية، ومساعدة الثاني في استيراد أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها من الخارج.

وكشفت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "حاصل على دبلوم" مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية سبق اتهامه في قضية "نصب تسفير"، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، وإيجاد فرص عمل لهم بها، وكذا الاستيلاء من أحدهما على مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه، مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية، وتوفير فرصة عمل له بها، وكذا مبلغ مالي قدره 75 ألف جنيه، مقابل مساعدة الآخر في استيراد أجهزة حاسب آلي بمشتملاتها من الخارج، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعتين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.