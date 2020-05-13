مليونان و700 ألف جنيه تعويضات للأسر المتضررة من السيول بخليج السويس

قال زيدان عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إن قيمة الخسائر التي تعرضت لها مدن أبوزنيمة وأبورديس، ورأس سدر جراء سيول مارس الماضي، قدرت بنحو 6 ملايين و800 ألف جنيه.

وأكد أن صرف جميع المساعدات الآجلة المستحقة لمتضرري السيول، في هذه المدن لـ 833 أسرة، بقيمة 2 مليون و 700 ألف جنيه، بنسبة 50% لجميع المستحقين، بحد أقصى 15 ألف جنيه طبقًا لدرجة التضرر، وذلك طبقًا لتقرير النهائية لنتيجة الفحص التي قامت به لجنة فحص وبحث الطلبات المقدمة من قبل المواطنين المتضررين من السيول.

وأوضح أن عدد الأسر المتضررة من السيول بمدينة أبوزنيمة بلغ 83 أسرة، وقدرت الخسائر بها بنحو مليون و 54 ألف جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات التي صرفت لهم 390 ألف جنيه وعدد الأسر المتضررة بمدينة أبورديس 148 أسرة، وقدرت الخسائر بها بنحو 2 مليون و613 ألف جنيه، وبلغت إجمالي قيمة التعويضات التي صرفت لهم مليون و 225 ألف جنيه، بينما تضررت 602 أسرة بمدينة رأس سدر، وقدرت الخسائر بنحو 2 مليون و613 ألف جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات التي جرى صرفها لهم، مليون و225 ألف جنيه.