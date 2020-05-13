نقل القاهرة: حالة ميدان روكسي قبل تطويره كانت يرثى لها

قال المهندس أشرف حلمي، مدير مديرية الطرق والنقل في القاهرة، إنّ ميدان روكسي بحي مصر الجديدة كانت حالته يرثى له مروريا قبل تطويره، بسبب الزحام ووجود الترام الذي لم يعد يعمل حاليا، موضحا أنّه جرى إزالة الترام وتوسعة الشارع ليتكون كل اتجاه من 7 حارات مرورية.

وأضاف حلمي، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ مشروع تطوير ميدان روكسي لم يقتصر على الأعمال المرورية فقط، بل جرى تطوير البنية التحتية من مرافق وشبكات المياه، فضلا عن إضاءة الميدان وتشجيره.

وأوضح أنّ أعمال التطوير استغرقت 4 أشهر، والمحور طوله الواصل بين جسر السويس والحجاز وروكسي 5 كم، لافتا إلى أنّهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، وجرى تطهيرها يوميا، والعمالة كانت ترتدي الكمامات.