حظك اليوم الخميس 14-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تعتبر الأبراج تقسيمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وتحمل الأبراج أسماء حيوانات وأشياء وشخصيات دينية وأسطورية، وتقدم "الوطن" لمحبي الاطلاع على توقعات الأبراج و حظك اليوم للأبراج الاثني عشر، على الصعيدين المهني والعاطفي بحسب خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

عطارد في منزل العلاقات يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الأصدقاء وتستطيع أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك اليوم أن تتحكم في غضبك وانفعالك، وتوخ الحيطة والحذر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا وتحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع أن تنشر من حولك جوّا من السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول وتبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التعبير عن أفكارك بوضوح وتؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلق جو من النشاط والحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الحظ تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقاتا رائعة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك ويساعدك على إصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والاستفزاز، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تجتهد وتضاعف تركيزك وراجع جيدا حساباتك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك العملية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مروان خوري ، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وتنفعك مرونتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.