حملات تفتيشية على 470 منشأة صناعية وغذائية للوقاية من كورونا بالشرقية

قال المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية إن حملات تفتيشية مفاجئة تمت على المناطق الصناعية لمتابعة التزام المصانع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم شن حملات على 352 منشأه تابعة لمنطقة عمل مدينة العاشر من رمضان و43 منشأة تابعة لمنطقة عمل بلبيس و47 تابعة لمنطقة عمل الزقازيق و27 لمنطقة عمل فاقوس بإجمالي 470 منشأة غذائية وصناعية.

وأشار إلى أن المنشآت تعمل في مجال (الصناعات الغذائية – الدواجن – الأجهزة الكهربائية – المنتجات الورقية – صناعة المنسوجات – الأعلاف – المشروبات الغازية – التجارة والاستيراد – الصوف الصخري – التجارة والمقاولات – الحلويات – الأدوية – البويات والكيماويات – تصنيع مقطورات عربات النقل – المنتجات النسيجية) لمتابعة مدى التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة التزام أصحاب المنشآت الصناعية التي تم المرور عليها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك توفير المستلزمات الوقائية للعاملين.

وأشار إلى أنه تم التنبيه عليهم بالاستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم بالإضافة إلى إجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.