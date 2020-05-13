إزالة 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار

إزالة 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار
كتب:
اسلام فهمي
04:50 م | الأربعاء 13 مايو 2020
أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار 31 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خلال حمله لإزالة التعديات، قادها اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، في نطاق مجلس قروي بني علي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتعدين من أجل سيادة القانون.
وتأتي تلك الحملات في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.
وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.