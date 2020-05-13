إزالة 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار 31 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خلال حمله لإزالة التعديات، قادها اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، في نطاق مجلس قروي بني علي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضد المتعدين من أجل سيادة القانون.

وتأتي تلك الحملات في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.