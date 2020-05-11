ضبط مصنعين لإنتاج الكمامات غير المطابقة للمواصفات بالغربية

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بالغربية، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنعين لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات الصحية، باستخدام خامات مجهولة المصدر، بمركز المحلة الكبرى وسمنود.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وتحت إشراف محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت قيادة الدكتور خالد أصيل مدير عام إدارة الصيدلة، وتكليف من الدكتورة منى شبل مديرة إدارة التفتيش الصيدلي لمفتشي الإدارة العامة للصيدلة بالغربية.

كما جرى تشكيل لجنة بعضوية، الدكتور عبدالقوي غلوش والدكتور محمد السباعي، والدكتور هيثم غرابة، والدكتور محمد عليان، والدكتور ياسر القمري.

وأسفرت حملة التفتيش، عن ضبط مصنعين لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات الصحية، باستخدام خامات مجهولة المصدر، بمركز المحلة الكبرى، وسمنود.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.