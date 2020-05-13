بعد قرار الشرقية.. أماكن لا يمكن دخولها دون كمامة منها "الميكروباص"

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه من السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا مثل ارتداء الكمامة وتعقيم السيارات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه، بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة.

وقبل محافظ الشرقية، أصدرت بعض الأماكن تعليماتها بمنع دخول الأشخاص إليها دون ارتداء الكمامة الطبية، حفاظًا على حياتهم، إذ أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أنّه لن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، دون ارتداء الكمامة، بدءًا من الأحد المقبل.

وأوضح الأتربي، في تصريحاته لبرنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنّه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور، مشددًا على أنّ ذلك يهدف للحفاظ على المواطنين والموظفين.

"كمامة وقفاز" لموظفي "الدستورية" يومياً للوقاية من الفيروس

"كمامة للوجه وقفاز لليد".. هي وسيلة المحكمة الدستورية العليا لحماية الموظفين العاملين بها، بعد أن قرر المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا صرف كمامة وقفاز يوميا للعاملين بالمحكمة.

المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، قال في تصريحات، لـ"الوطن"، إنّ المحكمة تتخذ إجراءت احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورنا، وتنفذ تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لحماية قضاتها وموظفيها، علمًا بأنّ قضاة المحكمة يلتزمون أيضا بإجراءات الوقاية والتباعد خلال عقد جلسات المداولة في القضايا، إذ يكون بين كل قاض والآخر مسافة لا تقل عن 3 أمتار.

وأصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بالتنبيه على منتسبي المجتمع الجامعي بارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم الاثنين، بجميع مواقع العمل المختلفة بكليات ومعاهد الجامعة والإدارات التابعة، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم منع دخول أي فرد من البوابات الجامعية ولن يتم تقديم أي خدمات لمن لا يرتدي الكمامة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

مجلس الدولة يمنع الدخول دون ارتداء الكمامة

"ممنوع دخول المجلس دون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".. عبارة وضعها مجلس الدولة على أبوابه، بعد أن أمر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها اليوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، تعليماته وأهاب بجميع المترددين على النقابة العامة، ومكتب النقيب العام، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وشدد على ضرورة ارتداء كمامة الوجه، ووجود مسافات بين الموجودين لا تقل عن متر وفقًا لإجراءات السلامة.

"الكمامة" شرط أساسي لدخول وحدات المرور لتجديد التراخيص

واشترطت وزارة الداخلية على المواطنين، حال توجههم لتجديد تراخيص السيارات والمركبات الأحد المقبل، ارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول وحدات المرور، لإنهاء معاملاتهم، ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.