تعافي 14 مصابا بكورونا في مستشفى عزل الزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 24 مصابا من مستشفى العزل بمركز الزقازيق بعد تماثلها للشفاء تماماً، وتحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

جاء ذلك خلال تكريمه العاملين بالمستشفى بعدعملهم لمدة 14 يوما متواصلة في تقديم الخدمة والرعاية الطبية للحالات الإيجابية بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأطباء والممرضين يجمعون الآن بين الوطنية والإنسانية والرحمة في آن واحد، ويعملون علي قلب رجل واحد، في مواجهة هذا الوباء، ويفعلون ما بوسعهم في سبيل معالجة المرضى للحفاظ علي سلامتهم وصحتهم، ومن ثم منع انتشار المرض والوباء بين المواطنين.