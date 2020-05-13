فرحة عارمة على السوشيال ميديا بخروج رضوان البرنس من السجن: استخبى يا فتحي

استمرارًا لنجاح مسلسل "البرنس"، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يُعرض على شاشة "DMC" ضمن السباق الرمضاني الحالي، انتابت سعادة بالغة عددًا كبيرًا من مشاهدي المسلسل عقب خروج رضوان البرنس، والذي يُجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، من السجن، معربين عن انتظارهم لانتقام رضوان من أشقائه، وخاصة "فتحي"، والذي يلعب دوره الفنان أحمد زاهر، بعد إلقائه ابنه رضوان "مريم" في الشارع.

طرق مختلفة عّبر من خلالها متابعي "البرنس"، عن سعادتهم البالغة بخروج رضوان البرنس من السجن، فقال أحد المتابعين :" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الاسطى رضوان البرنس ع الاسفلت"، فيما قال آخر: " رضوان البرنس خرج من السجن يا أحلى خبر في عمرى"، بينما علق آخر: "الله أكبر .. رضوان البرنس على الأسفلت .. أجهز يا توحه إنت وأخواتك .. ده أنتوا أيامكم سودة".

فيما نشر أحد متابعي المسلسل، مقطع فيديو أثناء سجود رضوان البرنس عقب خروجه من السجن، وصاح قائلًا :" حمد لله على السلامة يا عم رضوان"، وسط هتافات من المتواجدين حوله"، فيما قال أخر: " رضوان خرج يا احمد يا زاهر شوفلك حته استخبي فيها بقي عشان هتوحشنا"، بينما وجه أحد المتابعين رسالة لمحمد رمضان: " انت خرجت اهو عاوزك تخربها و اخواتك دول تولع فيهم و تبدأ كدا ان شاء الله ب فتحى عشان مضايقنى و بعدها البت عبير عشان دى بذات تستاهل القتل و قبل كل ده تدور على بنتك و ترجعها".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجيي.