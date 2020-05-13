تسكين 475 مواطنا من العائدين بالخارج في فنادق الحجر الصحي بمرسى علم

تولت أجهزة محافظة البحر الأحمر، تسكين 475 من المصريين العائدين من الخارج، عقب وصولهم إلى مطار مرسى علم، مساء اليوم، عبر رحلتي طيران، إحداهما قادمة من مطار تورنتو الكندي وعلي متنها 332 مصري من العالقين بكندا، والأخرى قادمة من مطار الخرطوم وعلى متنها 143 مصري من العالقين بالسودان، وذلك ضمن برنامج الرحلات الاستثنائية لإعادة العالقين بالخارج، بناء على تلكيفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزارات المعنية بتسهيل عودة المصريين العالقين بالخارج.

وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم، إن أطقم طبية من الحجر الصحي، قامت بالكشف الطبي على الركاب وطاقم الطائرة فور وصولهم وقياس درجة الحرارة، وتم سحب العينات للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وذلك بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر.

وقال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم، إنه تم تعقيم جيمع النزلاء وتطهير المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بهم، وجرى تسكينهم في غرف مفردة ومزدوجة والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق طول مدة الـ14 يوما المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم.

وكشف "عثمان" أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم حوالي ستة آلاف وخمسمائة مصري من العالقين بالخارج على متن 39 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية ووضعهم بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسي علم تحت إشراف طبي كامل لمدة 14 يومًا وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .