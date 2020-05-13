إزالة 786 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية

أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، أن حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات على أملاك الدولة مستمرة علي مدار اليوم، لردع المخالفين .

وأعلن محافظ الغربية، أن حملات الإزالة أسفرت عن إزالة 786 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت إزالة 428 تعد علي الأراضي الزراعية علي مساحة 21 فدان و8 قيراط و3 سهم، وإزالة 244 مخالفة بناء علي مساحة 35 ألف و323 متر مربع، إلي جانب إزالة 114 تعدي علي أملاك الدولة علي مساحة 7 آلاف و707.5 متر مربع.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بجميع أشكالها، وتحويل كافة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.