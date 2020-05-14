وزير النقل: "مبحبش شغل المكاتب.. وبيجيلي 120 رسالة يوميا على واتس آب"

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات أنه لايحب عمل المكاتب، وقال :"أنا مبيجيليش خلق أقعد في المكتب، ولما الأهالي بيلاقوني واقف وسطهم بيساعدونا وبيتجاوبو بسرعة، كنت بتكلم مع الركاب واحد واحد النهاردة والناس بتستجيبلي أو بيتحرج مني، ووجودي على الأرض بيحل المشكلات في الحال".

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم الاستعداد في السكة الحديد للعيد على أكمل وجه، وتابع: "كل السكة الحديد مجندة للعمل في العيد، ومفيش حد هيروح على شباك التذاكر ومش هيلاقي تذكرة، ومفيش حاجة اسمها سوق سودا، مفيش تذكرة تطلع بشكل غير قانوني وهنزود عدد القطارات والكمسرية والإداريين وزيادة شبابيك التذاكر".

وواصل الوزير قائلا: "في مواطن بعتلي صور لطابور على شباك التذاكر في محطة قطار السمبلاوين، حسيت إني مقصر وكلمت المسؤول في المحطة وفتحنا شباكين جداد للتذاكر، ويتم تنظيم العمل هناك، ونحل المشكلات أولا بأول".

واستكمل: "يوميا بيجيلي حوالي 120 رسالة من مواطنين على الواتس أب لا نعرفهم، وفورا بتحرك أنا وزمايلي وبنحل المشكلات، وأنا تحت أمرهم وهنحل المشكلات فورا".