الحلقة 20 من مسلسل سكر زيادة: إصابة عصمت في ساقها

يستمر وجود العصابة بمنزل "عصمت" نادية الجندي، "كريمة" نبيلة عبيد، في أحداث الحلقة 20 من مسلسل سكر زيادة، وتتعامل "بطاطا" نانسي صلاح، مع "كريمة" بشكل جيد لكن الأخيرة ترفض أخذ الطعام، ويتضح أنها مصابة بمرض في "الكلى"، ويبدو أن الهدف من سرقتهما هو الحصول على المال لتخضع لعملية جراحية.

يذهب "العنتبلي" شريف سلامة إلى "عصمت" نادية الجندي، التي فكت قيودها، لذا تتشاجر معه، وتخرج رصاصة من مسدسة بالخطأ وتصيبها في ساقها، في البداية يظنان أنها ماتت لكن بعد ذلك يكتشفا أن الجرح بسيط.

يحاول السارقان مساعدة "عصمت" وعلاجها، وتتحدث معها "بطاطا" بكل ود وحب، وتكتشف أنهما طيبان، كما يجمعون الجميع في صالون الفيلا، ويكشفان لهن أنهما يحتاجان إلى 450 ألف جنيه.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.