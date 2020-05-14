نقيب المحامين يطالب 4 موظفين برد مبالغ بدلات حصلوا عليها

تقدمت إدارة شؤون العاملين بالنقابة العامة للمحامين، بمذكرة إلى النقيب العام رجائي عطية، بشأن الموظفين، الذين تصرف لهم بدلات شهرية إضافة، إلى مرتباتهم.

وأوضحت مذكرة شؤون العاملين، أنه وجد 4 موظفين يتقاضون بدلات أزيد من المقرر، وهم عدنان عفت عبدالسلام، وعبدالله قاعود، وعمرو سلطان عبده، ومي محمد ربيع، مضيفة: "هذه الزيادات صرفت في أشهر فبراير ومارس 2020، وتم رفعها بالكامل في شهر إبريل، عقب توليه المسؤولية".

ووقع نقيب المحامين، على المذكرة بالآتي: "يطلب من الأربعة رد ما استولوا عليه بغير حق خلافا للأصول والقواعد المرعية والقانون، وذلك في خلال أسبوع من تاريخه، وإلا يصير إبلاغ النيابة العامة لإجراء شؤونها".