رامي الشيخ عن دوره في البرنس: "مش مصدق رد فعل الناس"

"مش مصدق رد فعل الناس لغاية دلوقتي".. كلمات أعرب بها الفنان الصاعد رامي الشيخ، عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل "البرنس"، الذي ظهر خلال أحداث الحلقة الـ20 من المسلسل، في مشهد لا يتخطى دقيقتين فقط.

وجسد رامي الشيخ، شخصية "ميدو القهوجي"، الذي يقابل سائق الميكروباص الباحث عن عائلة "مريم"، ابنة "رضوان البرنس"، لإعادتها لهما، ولكن يخبره "ميدو"، بأن والدها في السجن، ويسرد له تفاصيل الحكاية بالكامل.

وتصدر ذلك المشهد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سخر الكثير من المدونين على "السوشيال ميديا"، من طريقة تعامل القهوجي مع سائق الميكروباص، وسرد له كل تفاصيل القصة دون سابق معرفة بينهما، مقارنين ذلك بمواقف تحدث في الحقيقة.

وروى "الشيخ"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، كواليس ظهوره في مسلسل "البرنس" قائلا: إن المشهد جاء له عن طريق الصدفة، حيث إنه يعتبر أحد العاملين في الشركة المنتجة للمسلسل "سينرجي"، وكان يرغب في التمثيل، خاصة أنه درس فنون مسرحية، مشيرا إلى أن مساعد المخرج عرض عليه دور "ميدو القهوجي"، وكان دور صامت لا يتحدث طوال أحداث المسلسل.

وأضاف أن مشهد الحديث مع سائق الميكروباص، جاء له بالصدفة، بسبب أن المخرج محمد سامي كان اختار شخص آخر للقيام بهذا المشهد، ألا أنه بعد الحديث معه، جعله هو من يقوم بذلك المشهد.

وتابع: "والله أنا مش مصدق لغاية دلوقتي رد فعل الناس على المشهد ده، والنجاح الكبير اللي حققه، بس أنا سعيد جدا، وسعيد أكتر برد فعل المخرج محمد سامي، بعد المشهد كان مبسوط بيا جدا، بعد ما عملت المشهد قالي هيكون ليك مستقبل باهر".

وأوضح أنه سيظهر في مشهد آخر خلال الحلقة الـ21 من مسلسل البرنس، ومن ثم ينتهي دوره خلال أحداث المسلسل، متمنيا أن يلقى المشهد إعجاب الجماهير أيضا.

ورفض انتقاد بعض مدوني مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، وأنه شخص مغرور قائلا: "شخص متواضع جدا وبيتعامل مع الكل باحترام، وأول ما يخش التصوير لازم يسلم على كل الموجودين الصغير قبل الكبير".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.