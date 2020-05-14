رفع 4 آلاف عينة تحاليل للمياه شهرياً وتطهير 240 خزان علوي في المنوفية

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية، أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة، ويقوم قطاع المعامل والجودة بمتابعة جودة المياه المنتجة ورفع العينات من طرود المحطات والشبكات بصفة دورية بمعرفة مجموعة من الكيميائين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة، لضمان سلامة ومأمونية المياه.

وأوضح، أنه يتم رفع أكثر من 4000 آلاف عينة شهريا من طرود المحطات والشبكات فضلاً عن متابعة رفع عينات كل ساعتين من طرود محطات المياه السطحية الكبرى حفاظا على سلامة وجودة المياه المنتجة وبما يضمن ضخ مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً لاشتراطات منظمة الصحية العالمية.

وأشار إلي قيام قطاع المعامل بوضع خطة دورية لغسيل وتطهير أكثر من 240 خزان علوي، بالاضافة إلي الشبكات حيث يتم فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط لضمان إزالة أي رواسب أو شوائب قد تكون موجودة بالشبكات.

وقال الدكتور إسلام النعماني رئيس قطاع المعامل والجودة، إن أعمال تطهير الخزانات والشبكات تتم طبقا للتعليمات والإجراءات المتبعة والتي أقرتها وزارة الصحة والتى تضمن إتمام عملية الغسيل والتطهير على أكمل وجه، ويتم ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية، وتحت اشراف وزارة الصحة.

وأضاف أن الشركة تمتلك سيارات المعامل المتنقله الموجوده بكل أفرع الشركة والتي تنتقل فورا لبحث أي شكوى تصل عن طريق الخط الساخن 125 أو على الواتس أب على رقم 01220906668 .