شطف بماء بارد.. 5 نصائح تقدمها "الكهرباء" للمواطن عند استخدام الغسالة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدد من النصائح والاجراءات والضوابط الفنية، يجب على المواطن اتباعها، عند شراء الغسالة الكهربائية.

والنصائح تستعرضها "الوطن" من خلال النقاط التالية:

- يجب أن تكون الغسالة موفرة للكهرباء.

- يوجد منظم للتحكم فى درجة الحرارة.

- عملية الشطف بالمياه الباردة.

وعند استخدام الغسالة يجب مراعاة الآتى:

- يجب التأكد من أن الحرارة تناسب نوع الملابس.

- تجنب الوزن الزائد للملابس.

- تجنب تجزئة الغسيل إلى دفعات.

- يفضل عدم استخدام الغسالة فى وقت الذروة.

- كما أن الله قد حبانا بالطاقة الشمسية، ما يغننا عن استخدم المجفف.