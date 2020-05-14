محافظ المنوفية يوجه بارتداء الكمامات للعاملين بالجهاز الحكومي

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بارتداء كافة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والمواطنين الكمامات شرط تقديم كافة الخدمات بالمصالح الحكومية، وذلك حرصا منا على مصلحة المواطنين وإتباع إجراءات الحماية حفاظا على سلامتهم، وكذا إصدار تعليمات لكل مصلحة حكومية بإلزام الزائرين بارتداء الكمامة شرط تقديم الخدمة وذلك حرصا منا على الصحة العامة للمواطنين.

وشددت المحافظة على إلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وكذا إلزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس، وسيتم المتابعة الدورية من خلال لجان التفتيش للتأكد من صحة تنفيذ الإجراءات وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدم تنفيذها.

وناشد المحافظ، الجميع بضرورة ارتداء الكمامات وعدم إقامة أي أسواق أو تجمعات والتزام الجميع بالمنازل خل الفترة القادمة لأنها تمثل مرحلة الذروة في انتشار الفيروس.