480 مصريا عالقا في الكويت يغادرون إلى القاهرة على متن 3 رحلات جوية

يواصل الجسر الجوي الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي بين الكويت ومصر، اليوم، نقل المصريين العالقين إلى أرض الوطن، وذلك بنقل 480 راكبا عبر ثلاث رحلات جوية.

وغادرت الرحلة الأولى مطار الكويت الدولي عصر اليوم، على متن طائرة شركة "إير كايرو" المصرية، وعلى متنها 165 راكبا، في حين تغادر الرحلة الثانية في تمام الخامسة مساء، على متن طائرة تابعة لذات الشركة وبذات سعة الركاب، فيما تغادر الرحلة الثالثة والأخيرة اليوم في تمام السادسة مساء، على متن طائرة شركة مصر للطيران، وتقل 150 راكبا.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، أعلنت الاثنين قبل الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن اليوم، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات.