يسرا تكتشف القاتل الحقيقي لزوجها ضمن أحدث الحلقة 20 من خيانة عهد

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل خيانة عهد، تراجع شقيقها "مروان" خالد سرحان، عن أذيتها واقناع مجدي، بالاكتفاء لما حدث لها، والتنازل عن قضية الضرائب.

كما تضمنت أحداث الحلقة، بداية انتقام "عهد" يسرا، من أختها "فرح" حلا شيحة، من خلال تسليط "ديلر" من طرف جومانا مراد عليها، والإبلاغ عنها متلبسة بالمخدرات، كما فاجأتها بسيارة جديدة، استكمالا للخطة التي تعدها للانتقام من فرح.

وتواصلت خلال الحلقة سكرتيرة مجدي، مع عهد، لإعطائها معلومات عن شقيق مجدي، وأنه هو من قتل زوج عهد، وأن السكرتيرة قررت الانتقام منه، وتفشي سره من أجل المال، حيث عرضت "عهد" عليها 3 ملايين جنيه، مقابل أن تكشف لها قصة مقتل زوجها، ومن ورائه.

كما صرحت لها، بأن أخيها وزوجته لهما يد في هذه الجريمة، فسألتها "عهد"، إذا كان هناك علاقة غير شرعية بين "نادية" و"مجدي"، فكانت إجابتها بنعم وبالأدلة فيديوهات وصور، فأخبرتها عهد بأنها ستعطيها 5 ملايين جنيه، وليس 3 في حال الحصول على الفيديوهات.

مسلسل "خيانة عهد"، بطولة يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد سرحان وخالد أنور وهنادي مهنا وتيام قمر.