الحلقة 21 من فلانتينو.. صافي تكتشف خداع زوجها لها

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 21 من مسلسل فلانتينو

دارات أحداث الحلقة 21 من مسلسل فلانتينو حول اكتشاف "صافي" التي تجسد شخصيتها الفنانة رانيا محمود ياسين، بأن زوجها "شريف" لم يسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج وأنه قام بخداعها، فعلمت عن طريق مكتب السياحة التابع لشقيق أحد زملائها بالعمل، بعد أن كانت تنوي السفر له لمرافقته وتعرضت لصدمة كبيرة.

كما شهدت الحلقة مشاهدة داليا البحيري الزوجة الثانية لفلانتينو أثناء دخولة لبيت دلال عبد العزيز أثناء وقوفها بشرفة الفيلا، ليقنعها بأنه أخطا في الفيلا وذهب إليها، وعندما سألته عن سبب عودته في تلك الوقت المتأخر أخبرها بأنه جاء ليطمئن عليها.

واستعانت "جيلان"، بـ"أرشميدس" الابن الأكبر لفلانتينو الذي يجسده الفنان محمد الكيلاني، ليساعدها في تعليم قيادة السيارة بعد أن اشترت سيارة جديدة، وكادت أن تصدم أكثر من سيارة لولا تدخل أرشيميدس.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.