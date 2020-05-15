الحلقة 21 من مسلسل سكر زيادة.. "عماشة" ينصب على الجميع

بدأت الحلقة 21 من مسلسل سكر زيادة، بظهور حمدي الميرغني، "عماشة"، مسؤول الأمن بالفيلا.

تتعاطف "كريمة" نبيلة عبيد، و"فوزية" سميحة أيوب، مع "بطاطا" نانسي صلاح، بعدما تصاب بـ"كريزة كلى" وتحاولان مساعدتها هي وزوجها "العنتبلي" شريف سلامة، الذي يؤكد لهما أنه فقط يريد دواء لزوجته وسيترك المنزل، وفعلا تتصل "كريمة" بـ"عماشة" حمدي الميرغني، مسؤول عن الأمن في الكومباوند، ليحضر الدواء.

يحضر "عماشة" إلى الفيلا ويجد "بطاطا" و"العنتبلي" ويخبرهما أنه سمع بوجود لصوص في الفيلا، ثم يعتقد أنهما أقارب "عصمت" نادية الجندي، و"كريمة"، وحتى عندما يعرف بأوصاف اللصوص يظن أنه مجرد شبه.

يخبر "عماشة" اللصوص أن الكومباوند وضع مكافأة قيمتها 500 ألف جنيه، لذا يقرران أن يخبراه أنهما اللصوص لكنه لا يصدقهما ويقول لهما إنه إذا أخذ المكافأة لن يأخذ منها إلا 50 جنيها.

يذهب "عماشة" للإبلاغ أنه عثر على اللصوص، ويؤكد لهما أنه سيتقاسم معهما الأموال، وأنه سيقوم بتهريبهما بعد كذلك.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.