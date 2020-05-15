شاهد.. رثاء الشهيد منسي لقائده رامي حسنين: في ذمة الله أستاذي ومعلمي

ظهر الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل "الاختيار"، حيث جسد دور العقيد أركان حرب رامي حسنين، قائد الكتيبة 103 صاعقة بسيناء، والذي نال الشهادة، وخلفه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.

وظهرت شخصية البطل رامي حسنين بحلقة الأمس من المسلسل، سواء في المشاهد التي جسدها الفنان أحمد صلاح حسني، أو المشاهد الحقيقية التي أذيعت للشهيد قبل استشهاده، قائلًا إن ظهور شقيقه في المسلسل هو نوع من أنواع التكريم للشهيد البطل، على الرغم من أنه كان ظهورًا قصيرا، مقارنة بما قدمه الشهيد البطل من بطولات وصولات وجولات في سيناء وخلال خدمته بالقوات المسلحة المصرية بشكل عام، ولكن نتفهم أن المسلسل قائم على الاختيار بين طريقين، وهو طريق الشهيد أحمد منسي والإرهابي هشام عشماوي، وننتظر عملًا فنيا يجسد شخصية الشهيد رامي حسنين ببطولاته التي يعرفها الجميع.

وكان الشهيد أحمد منسي يحب الشهيد رامي حسنين كثيرًا ويقدره، وحزن كثيرًا فور علمه بنبأ استشهاد الشهيد البطل رامي حسنين، ورثاه في منشور على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك" قائلًا: "في ذمة الله أستاذي ومعلمي.. اتعلمت على إيديه كتير.. شهيد بإذن الله العقيد رامي حسنين.. إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب".

وُلد الشهيد البطل العقيد رامى حسنين بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وهو متزوج ولديه طفلتان، هما نورسين ودارين، وتخرج في الكلية الحربية فى أول يوليو 1996 وانضم لسلاح المشاة وتخصص صاعقة ضمن الدفعة 90، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وتدرج فى المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد لكتيبة صاعقة، بعد عودته من العمل فى قوات حفظ السلام بالكونغو، وبدأ العمل فى سيناء أوائل عام 2015، بالتحديد في شهر فبراير.

فى 29 أكتوبر من العام 2016 اُستشهد رامى حسنين بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة على أرض سيناء الحبيبة، وحمل الشهيد صفات عظيمة كثيرة ومنها، الشجاعة والتفانى وحب الوطن، وخدمته لأهله وزملائه وجيرانه، وجنوده، قائدًا منذ الصغر، لا يهاب إلا الله.

وعُرف الشهيد رامى حسنين بين أصدقائه بالكثير من الألقاب من بينها "إمام الشهداء"، نظرًا لعطائه المستمر وغيرته على وطنه، كما عرف "بالأسد" نظرًا لدفاعه وقتاله المستميت حفاظًا على تراب بلده ضد كل من يحاول تدنيسه أو العبث به.

وكان الشهيد البطل دائمًا ما يروى أنهم يحافظون على دماء الأبرياء فى شمال سيناء، ويعملون على تحري الدقة مع العناصر الإرهابية والمتطرفة، كما عُرف بحفظه للقرآن الكريم وتوجيه النصيحة الحسنة إلى كل من خالفه الرأى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.