فوده يترأس جلسة تشاورية لإعداد مخطط استراتيجي لشرم الشيخ

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الجلسة التشاورية الأولى للمخطط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والمهندسة إيناس حافظ نائب محافظ جنوب سيناء ورانيا هدية، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ولفيف من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة للعمران، والبيئة، والحوكمة، والوسائل الذكية.

جاءت الجلسة في إطار التعاون الفني المشترك، لمناقشة القضايا والتحديات المحلية والإقليمية، التي تواجه المدينة حاليا، وكذلك الفرص والإمكانيات التي يمكن العمل عليها مستقبلًا لمواجهة هذه التحديات، ووضع المدينة في مصاف المدن العالمية في المجالات المختلفة دون الاعتماد على مجال واحد فقط.

وتناول اللقاء استعراض الخطة الخاصة بقضايا التنمية الخمس للمدينة، والفرص والإمكانيات المتاحة بها، من أجل الوصول إلى التحضر الأخضر المستدام، من خلال تطبيق الوسائل الذكية، والموقف والقضايا البيئية التي تواجهها المدينة، وكيفية التعامل معها من خلال إعداد المخطط الاستراتيجي المقترح للمدينة.

كما جرى استعراض البدائل المختلفة للإطار المؤسسي المقترح للتعامل مع جميع القضايا والتحديات السابقة بشكل فعال، وأهمية التجانس بين دراسة القطاعات المختلفة من أجل تحقيق المدينة لكل من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة ضمن خطة ورؤية مصر 2030.

وأيضًا جرى مناقشة المجالات السياحية والبيئة والرياضة، وأهم قضايا العمران والاقتصاد والبيئة، في مختلف المستويات التخطيطية إقليميًا ومحليا في ظل الرؤية التي توليها الحكومة المصرية للمدينة بقيادة رئيس الجمهورية.