أبو ليمون يكشف لـ"الوطن" أسباب ارتفاع إصابات كورونا بالمحافظة

أرجع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل المحافظة، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يعملون خارج محافظة المنوفية، بجانب وجود مناطق صناعية في المحافظة، ما يجعلها مركزا للعمال من خارج المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المنوفية يوجد فيها ما يقرب من 100 ألف عامل يذهبون للمصانع يوميا، بالإضافة إلى 100 ألف شخص آخر يذهب إلى القاهرة بشكل يومي أيضا، مطالبا الإعلام بتكثيف الحملات لتوعية المواطنين بمخاطر الاختلاط وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية.

وتابع مؤكدا أن محافظة المنوفية من المحافظات الكبيرة جدا من حيث التعداد السكاني حيث يوجد فيها 5 ملايين نسمة، ويعيشون على مساحة 2500 كيلو متر، وهذا يوضح أن بها تكدسا سكانيا، مطالبا المواطنين بارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية، تحتل المركز الخامس في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوي الجمهورية في آخر إحصائيات تم إعلانها بشكل رسمى من قبل وزارة الصحة.