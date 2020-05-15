العناني: تطبيق عقوبة وقف تراخيص المنشآت السياحية على المخالفين لإجراءات الوقاية الصحية

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

تابع الوزير إجراءات تنفيذ الاشتراطات والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء بشأن سلامة الفنادق، وجاهزيتها لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية. وناقش الدكتور خالد العناني، مع المستثمرين الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، مع بداية تطبيق الاشتراطات، وشدد الوزير علي ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير المقررة لاستقبال السياحة الداخلية، وعدم تجاوزها، حيث سيجرى تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، والتي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة.

وقال وزير السياحة والآثار، إن أزمة فيروس كورونا هي أزمة من نوع فريد، خاصة أن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى، ولكن هذه المرة يعيش مع العالم بأكمله هذه الأزمة.

"العناني": لن نسمح بتشغيل الفنادق إلا بعد تطبيق الضوابط بنسبة 100٪

وأكد وزير السياحة والآثار، على ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، لكونها ملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، وقال إن من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وسيكون هناك لجان متخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، للتفتيش على جميع الفنادق والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، وفي حالة رصد أي مخالفات سيجرى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف، مؤكدًا على أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة 100٪.