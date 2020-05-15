العناني: عودة السياحة الخارجية مرتبطة بانضباط معدل الإصابات بكورونا

حدد الدكتور خالد العناني وزير السياحة، عاملين لعودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج إلى مصر، خلال الفترة المقبلة.

وقال العناني، خلال لقائه مساء أمس مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ: "ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصرن والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتى يرانا العالم بصورة جيدة".

وأكد العناني أن قرار عودة السياحة الوافدة من الخارج لمصر ليس قرارا أحاديا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك أطرا عامة بين الدول وقد تكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة.

وشدد على استعداد مصر للالتزام بهذه الاشتراطات طالما أنها في صالح السلامة الصحية، وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون إضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن أي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.

وأعرب وزير السياحة والأثار عن تفاؤله بنجاح التجربة والتزام الفنادق والمواطنين لتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الإصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.