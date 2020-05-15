 حملات لرفع الباعة الجائلين بأسواق كوبري "المصرف" في زفتى

شنت الأجهزة التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة زفتى، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات الأمنية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بسوق الجمعة في منطقة كوبري المصرف، عقب استيلاء هؤلاء الباعة على السوق استعدادا لاستقبال الأهالي، فى تحدي صارخ لقرار منع إقامة الأسواق للحد من انتشار عدوي كورونا.

وترأس الحملة كلا من المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة، ومجاهد الدرف نائب رئيس المدينة، بجانب ممثلي قسم الإشغالات والنظافة، وتم فض السوق، وتفريق الباعة الجائلين. وشدد رئيس مجلس المدينة، على ضرورة تطهير مكان إقامة السوق بعد تفريق التجار، كما قام قسم النظافة برفع القمامة والأتربة خشية انتشار العدوى .

وكلف رئيس مجلس المدينة، الوحدات المحلية القروية باستمرار حملات التطهير والتعقيم بكافة المؤسسات الحكومية لمنع انتشار كورونا .