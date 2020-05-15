علي جمعة: شقيق النبي موسى علمنا أن الأمن مقدم على الإيمان

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ هارون شقيق النبي موسى، علمنا أنّ الوحدة مقدمة على طلب الإيمان، مشيرًا إلى أنّه قال لأخيه "خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي"، بسبب واقعة عجل السامري، فإن هذا تعليم للدعاة والمسلمين إلى يوم الدين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، على القناة الأولى، تقديم الإعلامي عمرو خليل: "هارون علمنا أنّ الأمن قبل الإيمان، ففي هذا المشهد الذي عاشه هارون مع بني إسرائيل، رفض أن يعود إلى موسى في خلوته ليخبره ورفض أن يفرق بين بني إسرائيل، حتى لو وصل إلى الشرك الصريح، فجعل أمن المجتمع مقدما على الإيمان".

وأشار إلى أنّ عدد من ضلّ هذه الضلالة قليل ويبلغ 70 شخصًا عبدوا العجل، متابعًا: "الله لما طلب من موسى أن يعتذروا لله وأن يتوبوا إليه طلب 70 من قومه، في مقابل الذين غضب الله عليهم وأمرهم بقتل انفسهم".