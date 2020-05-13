علي جمعة: عصا موسى مصنوعة من شجر الجوافة

استكمل فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قصة سيدنا موسى ورحلته في أرض سيناء، قائلا إنّه غالبا أنّ العيون التي تقع بعد نفق الشهيد أحمد حمدي هي عيون موسى بالفعل، لافتا إلى أنّ أبحاث أهل الكتاب تشير إلى أنّ هده المنطقة هي بالفعل عيون موسى.

وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ عصا موسى لاقت كثير من دراسات المسلمين عبر القرون، وجمعوا معلومات عنها أنّها كانت من أشجار الآس، وبعد البحث وجدوا العلماء أنّ أشجار الآس هي أشجار الجوافة، وحتى الآن يصنع عصا من هده الشجرة، موضحا أن عصا تلك الشجرة قوية جدا لا تكسر وأقوى من الأبانوس، وقيل أن عصا موسى من الجنة.

وأوضح أنّ سيدنا يوسف نزل له قضيب من الجنة ليجبر بخاطره بعد أن جابت الشجرة 11 فرعا فقط، ودعاء أبيه أن يرزقه من الجنة شيئا فنزل بها سيدنا جبريل، وظلت العصا مع سيدنا يوسف، وانتقلت حتى وصلت لسيدنا موسى، منوهًا بأنّه في شباب صنع عصا من شجرة الآس، أسوة بعصا سيدنا موسى، أثناء أبحاثه عنها، وهي ما زالت موجودة معه حتى الآن.