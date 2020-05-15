سيارات تجوب الشرقية لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات لمواجهة كورونا

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى ومديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة) بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار وارتداء الكمامات فى وسائل المواصلات العامة.

كما وجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمواقف السيارات بإجمالى (100) موقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تطهير السيارت من الداخل والخارج وذلك تنفيذآ للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان للمتابعة الدورية على المواقف بنطاق كل مركز ومدينة وحى للتأكد من تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و ذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة و الإدارة العامة للمواقف قائلآ : بوعينا وإدراكنا وإلتزامنا وتعاوننا جميعآ مع بعض نستطيع تخطي الأزمة في أقرب وقت.