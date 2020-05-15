شون وصوامع الشرقية تستقبل 367 ألف طن قمح

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن إجمالي الأقماح الموردة حتى أمس الخميس، لكل من صوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والبالغ عددهم (16) صومعة وشونة بلغ (36700) طن و(239) كيلو جراما من القمح المحلي.

وأضاف غراب، أنه تم تورد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا البالغ عدهم (21) صومعة وشونة (192487) طنا و(498) كيلو من القمح المحلي، ومنهم صوامع الزقازيق المعدنية التي تم توريد (13198) طنا و(750) كيلو قمح له حتى الآن، وكذلك صوامع مضرب الزقازيق تم توريد (3482) طنا و(550) كيلو قمح حتى الآن، وصوامع المنيا تم توريد (48711) طنا (780) كيلو قمح حتى الآن.

وتابع، تم توريد لصوامع وشون وبناكر التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين ويبلغ عددهم (7) صوامع وشون، (268952) طنا و(438) كيلو من القمح المحلي، ومنها صومعة الحسينية الذي تم توريد (60240) طنا و(909) كيلو جرامات قمح حتى الآن، وكذلك صوامع ههيا تم توريد (46820) طنا و(595) كيلو قمح، وصوامع القرين التي تم توريد (48208) أطنان و(380) كيلو قمح، وصوامع صان الحجر التي تم توريد (57751) طنا و(550) كيلو قمح حتى الآن.

وأضاف، أنه تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة البالغ عدهم (2) صومعة وشونة، (70321) طنا و(120) كيلو من القمح المحلي، ومنها صوامع العاشر التي تم توريد (37236) طن و(620) كيلو قمح حتى الآن.

وبذلك يصبح إجمالي ما تم توريده من الأقماح للمحافظة، حتى أمس (568461) طن و(295) كيلو قمح.

وأشار المحافظ، إلى أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ على المركز الأول الذي تحظى به المحافظة في الإنتاجية والتوريد.